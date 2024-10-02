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لبنان
منيمنة: نتابع والأجهزة الأمنية حالات اقتحام منازل ونهيب بأهلنا عدم الانجرار وراء الأخبار
Lebanon 24
02-10-2024
|
02:56
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كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "إكس": "نتابع مع القوى والاجهزة الامنية وعلى الأرض، بعض حالات اقتحام المنازل التي تحدث بشكل متفرق في بيروت. نحث أهلنا في بيروت على إبلاغ القوى الأمنية عن أي حالات مماثلة والتواصل معنا لمتابعة الشكوى. الهدف هو حماية الجميع في بيروت سكاناً ونازحين تعزيزا للوحدة الوطنية. كما ونعمل بشكل حثيث مع هيئة الطوارئ وبلدية بيروت لتخفيف أعداد النازحين في بيروت وتأمين بدائل لهم في المناطق الآمنة.
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نهيب بأهلنا في هذا الوقت العصيب عدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي لا تعكس كامل الواقع على الأرض والتحقق من الأخبار المتداولة قبل المساهمة في نشرها".
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