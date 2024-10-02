بلدية صيدا اصدرت جداول إحصائية لحصيلة الدعم للنازحين

أصدرت غرفة عمليات خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا جداول إحصائية مفصلة لحصيلة الدعم المقدم من الجهات المانحة من مؤسسات وهيئات محلية ودولية وأفراد، والذي تم توزيعه على مراكز إيواء النازحين في المدينة من 26 – 29 أيلول 2024 عبر رابط الكتروني يمكن الإطلاع عليها.

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