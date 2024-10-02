Advertisement

لبنان

محفوض: مؤتمر لإنقاذ لبنان في بكركي

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1255667-638634621640555209.png
Doc-P-1255667-638634621640555209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "حركة التغيير"  ايلي محفوض ‎في بيان: "عودٌ على بدء والعودة إلى المبادرة التي أطلقناها في ٢٤ تموز، حيث تبادر بكركي بشخص السيد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه فريقه السياسي المسمّى اصطلاحا سابقا فريق ٨ آذار، في المقابل يبادر البطريرك الى دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومعه الفريق السياسي المسمّى اصطلاحا سابقا فريق ١٤ آذار، بالإضافة إلى نواب وشخصيات وأحزاب أينما كان تموضعها كالتقدمي الإشتراكي ومرجعية دارة المختارة، لتشكيل صورة لبنانية جامعة في المقر البطريركي وذلك في ظلّ الخطر الداهم على لبنان الكيان والجمهورية والوجود، وليسمّى هذا المشهد بمؤتمر إنقاذ لبنان، وذلك ‎إنطلاقا من الشراكة الحتمية للفكرة اللبنانية والتي قوامها التكاملية المسيحية- الإسلامية – الدرزية". 
Advertisement

‎أضاف: "ولأن الحرب ستنتهي، ‎ولأن الدولة ستستعيد سلطتها ووظيفتها بالرعاية والحماية، ‎ولأن الإنقاذ لا بد وان يكون صناعة لبنانية قوامه ١٨ طائفة حيث لا فئة حاكمة وحدها ولا سواها محكومة، بل يكون الدستور هو الحاكم والفيصل".

‎وختم: "إنها مبادرة للإنفاذ اليوم اليوم وليس غدا، ولنتذكر دائما ان البيت الذي ينقسم على نفسه يخرب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2024-10-02
05:24 | 2024-10-02
05:22 | 2024-10-02
05:21 | 2024-10-02
05:14 | 2024-10-02
05:06 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24