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لبنان

بصلية صاروخية كبيرة.. حزب الله يستهدف مستعمرة أفيفيم

Lebanon 24
02-10-2024 | 04:12
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة (9:30) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة. 
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