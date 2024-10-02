بصلية صاروخية كبيرة.. حزب الله يستهدف مستعمرة أفيفيم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة (9:30) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

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