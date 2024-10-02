ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: موقفنا واضح وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء الذي اصدرته أميركا وفرنسا

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "حتى ألآن بلغت مراكز الايواء حوالى 874 مركزا، والعدد الى ازدياد، وتفيد الاحصاءات ان غالبية الذين يفترشون الطرقات هم من غير اللبنانيين، ونحن نتعاون في هذا الصدد مع مفوضية شؤون اللاجئين التي ستتولى العناية بهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، ومن غير المسموح أن تبقى الناس على الطرق. كما أننا اعطينا التوجيهات الى القوى الامنية لحماية الممتلكات الخاصة وعدم التعدي عليها ، وما حصل من تجاوزات محدودة تمت معالجته".

Advertisement

وأضاف ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "ما طرحناه في اجتماعنا مع المنظمات الدولية هو الحاجة الى مبلغ 427 مليون دولارلعمليات الايواء والاغاثة للاشهر الثلاثة المقبلة، وقد تبلغنا الموافقة الفورية على حوالى 200 مليون دولار".





وتابع ميقاتي: "إجتمعت بالامس مع قائد الجيش واعطيته التوجهات بشأن القيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية". وقال: "على صعيد الاتصالات الديبلوماسية، فقد عبّرت لكل من اتصل بنا من قادة دوليين وعربا ووزراء خارجية ، وهي مكثفة هذه الايام عن شكرنا لما عبروا عنه من تأييدهم للموقف اللبناني والثوابت التي اعلناها. والمسؤولية الاساس تقع على العدو الاسرائيلي الذي يمضي في عدوانه وخروقاته وبعدم الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1701. وفي مطلق الأحوال، فان موقفنا واضح وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء الذي اصدرته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي بريطانيا والمانيا والسعودية وقطر واوستراليا وكندا والامارات العربية المتحدة وايطايا واليابان".

وكان ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشباب والرياضة جورج كلاس، والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

كلمة رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء

بالأمس عقدنا اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الإستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.كما عقدنا اجتماعا مع المحافظين للبحث في المسائل التفصيلية لمعالجة تداعيات أزمة النزوح.

حتى ألآن بلغت مراكز الايواء حوالى 874 مركزا، والعدد الى ازدياد، وتفيد الاحصاءات ان غالبية الذين يفترشون الطرقات هم من غير اللبنانيين، ونحن نتعاون في هذا الصدد مع مفوضية شؤون اللاجئين التي ستتولى العناية بهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، ومن غير المسموح أن تبقى الناس على الطرق. كما أننا اعطينا التوجيهات الى القوى الامنية لحماية الممتلكات الخاصة وعدم التعدي عليها ، وما حصل من تجاوزات محدودة تمت معالجته.

وقال: ما طرحناه في اجتماعنا مع المنظمات الدولية هو الحاجة الى مبلغ 427 مليون دولارلعمليات الايواء والاغاثة للاشهر الثلاثة المقبلة، وقد تبلغنا الموافقة الفورية على حوالى 200 مليون دولار.

كل هذه المساعدات اتفقنا على ان تمر بآلية واضحة وشفافة عبر الامم المحدة ، على ان يكون التنفيذ بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع كل وزارة حسب اختصاصها.وفي اجتماعنا مع المحافظين طرحوا اولويات محددة للامور التشغيلية وسنتخذ القرار بشانها بناء لاقتراح معالي وزير الداخلية. كذلك فقد قام الوزيران ناصر ياسين وجورج كلاس بجولة استطلاعية امس على المدينة الرياضية التي ستعتمد كمركز ايواء ويمكنها استيعاب اعداد كبيرة من النازحين.

فليعلم الجميع ان هذا الامر اليوم هو من أولوياتنا، ربما يوجد بعض التقصير الذي نعمل على تلافيه، ولكن كونوا على ثقة أن هيئة الطوارى الحكومية تقوم بجهد كبير من دون اي تقاعس.



على صعيد الاتصالات الديبلوماسية، فقد عبّرت لكل من اتصل بنا من قادة دوليين وعربا ووزراء خارجية ، وهي مكثفة هذه الايام عن شكرنا لما عبروا عنه من تأييدهم للموقف اللبناني والثوابت التي اعلناها. والمسؤولية الاساس تقع على العدو الاسرائيلي الذي يمضي في عدوانه وخروقاته وبعدم الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1701. وفي مطلق الأحوال،فان موقفنا واضح وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء الذي اصدرته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي بريطانيا والمانيا والسعودية وقطر واوستراليا وكندا والامارات العربية المتحدة وايطايا واليابان.

واليوم سيعقد إجتماع لمجلس الامن الدولي وسأتصل بمعالي وزير الخارجية الموجود في الولايات المتحدة الأميركية لتنسيق الموقف الذي سنعلنه.

اضاف دولته: إجتمعت بالامس مع قائد الجيش واعطيته التوجهات بشأن القيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية.

حمية

وأعلن وزير الأشغال علي حمية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتغطية التأمين لطيران الشرق الاوسط لإبقاء هذا المرفق العام شغّالا".

وقال حمية: "تواصلنا مع المرافئ والجمارك لتوسيع عملية اخراج البضائع لكن مع الحفاظ على شروط السلامة".

وأضاف أنّ "كل ما يخصّ الطيران العسكري يخضع للتنسيق مع الجيش".

ياسين



قال وزير البيئة ناصر ياسين "نُحاول توجيه أهلنا من النازحين إلى مناطق الشمال".

سلام

كشف وزير الإقتصاد أمين سلام أنّ "هناك مساعدات ستصل إلى لبنان خلال الأيام المقبلة من الدول العربية والأجنبية".