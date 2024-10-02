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لبنان
مذكرة للاحوال الشخصية تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع
Lebanon 24
02-10-2024
|
04:37
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اصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب مذكــرة رقمها 68 تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة المواليد الذين يتبع قيدهم لمحافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وجاء في نص المذكرة الآتي:
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"نظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية القائمة التي تمر بها البلاد والتي أدت الى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل وحرصاً على حُسن سير انتظام العمل في الإدارة تأمينا للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة ضمن المهل القانونية،
1- يُطلب الى رؤساء دوائر النفوس في المحافظات كافة باستثناء دائرة النبطية فتح سجلين لتسجيل وتنفيذ وثائق ولادة اللبنانيين النازحين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، بشكل موقت وبصورة إستثنائية حتى إشعار آخر، وإعطاء نسخ طبق الأصل عنها لأصحابها وحفظها مع المستندات المرفقة بها (شهادة ولادة منظمة وفقا للأصول، مع بيان قيد عائلي أو صورة مصدقة عنه صادر اعتبارا من العام 2020 أو صورة طبق الأصل عن وثيقة زواج الوالدين للتثبت من تنفيذ الزواج ومن مطابقة مندرجات قيود الوالدين) وفقاً للأصول القانونية، في ملفات خاصة تحت أرقام تسلسلية لكل منها، لكي يُصار الى إعادة تسجيلها لاحقاً لدى أقلام النفوس المختصة وفقاً للأصول، بعد انتهاء هذه الاحداث الأمنية.
2- على ذوي المواليد المعنيين، في حال حاجتهم لبيانات قيود إفرادية جراء تنفيذ وثائق الولادة المذكورة آنفاً، مراجعة المديرية العامة للأحوال الشخصية / الإدارة المركزية، للاستحصال عليها بموجب طلبات منظمة لدى المختارين المعنيين ومرفقة بمصور طبق الأصل عن وثائق الولادة التي تم تنفيذها.
يعمل بهذه المذكرة فور صدورها وذلك حتى إشعار آخر".
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