بصلية صاروخية كبيرة.. حزب الله يستهدف شمال مدينة حيفا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف عناصر الحزب عند الساعة (10:10) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة.

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