ممتدة إلى بيروت: لمدة عام غارات إسرائيلية ليلية على أنفاق حزب الله منعا لعملية "غزو الجليل" !

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ووفقا لمعلومات من المخابرات الإسرائيلية، تم رفع السرية عنها، فإن حزب الله وضع خططا شبيهة لما أحدثته هجمة حماس في 7 تشرين الأول الماضي، بهدف التسلل إلى إسرائيل عبر استخدام 2400 من مقاتلي فرقة "الرضوان" النخبوية، إضافة إلى 500 مقاتل من جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، للقيام بهجمة مماثلة لما قامت به حماس، سماها "غزو الجليل"، في إشارة إلى المنطقة الشمالية باسرائيل.على مدار 200 ليلةبرفقة كلاب بوليسية، سارت قوات إسرائيلية خاصة عبر الغابات والجبال في جنوب لبنان، وعثرت على كثير من الأبواب المفخخة التي تؤدي إلى الأنفاق" وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأربعاء.وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إن فرقة الكوماندوس اكتشفت على مدار 200 ليلة مخابئ للرشاشات وقاذفات "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات والبنادق الهجومية، ووثقت ما قامت به من غارات في سلسلة من مقاطع الفيديو.وزعمت الفرقة أنها اكتشفت مدخل نفق بطول 100 متر تحت سرير أطفال بطابقين في منزل مدني في قرية "كفركلا" البعيدة في الجنوب اللبناني بضع مئات من الأمتار عن بلدة "المطلة" الإسرائيلية، وأن حزب الله كان يخبئ داخل شبكة الأنفاق ترسانة من قذائف "البازوكا" والبنادق الهجومية والذخيرة. وفي بلدة "ميس الجبل" تم إنزال جنود إسرائيليين على عمق 12 مترا إلى ممر قذر، تم اكتشافه أيضا أسفل منزل مدني، وكان على بعد 30 مترا من حدود إسرائيل، وتم. تدميره.كما اكتشفت الفرقة خارج بلدة "عيتا الشعب" نفقا في الجنوب اللبناني مخفيا في غابة ويؤدي إلى مخبأ تحت الأرض لعناصر حزب الله، مزودا بثلاجات ومغاسل وأسرة، وهو ما جعل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يقول إن حزب الله "كان يخطط لاختطاف وقتل إسرائيليين" وفق تعبيره أثناء عرضه لبعض الأسلحة التي تم اكتشافها خلال الغارات على القيادة الشمالية الإسرائيلية في مدينة صفد.وقال: غالانت: "نحن نقضي على منظمة حزب الله في جنوب لبنان ونفكك قوات الرضوان على طول الحدود بالكامل. وما سنفعله هنا هو جزء مما يعنيه ضمان العودة الآمنة لمواطني إسرائيل إلى ديارهم في الشمال، وبذلك نغيّر الوضع الأمني".ممتدة إلى بيروتوكان محللون اسرائيليون قدروا أن شبكة حزب الله الأنفاقية تمتد إلى مئات الكيلومترات، وربما تكون أكثر اتساعا من الأنفاق التي بنتها حماس تحت غزة، والبالغ طولها 380 كيلومترا.ووفقا لبحث أجرته مؤسسة Alma البحثية الأمنية في اسرائيل، فقد تم بناء الأنفاق بمساعدة مهندسين من كوريا الشمالية بدءا من ثمانينات القرن الماضي، في امتداد يصل إلى بيروت ووادي البقاع، وفقا لما قال ساريت زهافي، وهو جندي احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي ومدير "ألما" والذي أضاف: "لقد أمضوا 40 عاما في بناء هذه الأنفاق، وليس 10 سنوات كما حدث في غزة".(العربية)