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لبنان

لقاء خلية إدارة الأزمات والكوارث بحث في استجابة الأجهزة الإسعافية في الحالات الطارئة

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:22
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نظمت خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا، بالتعاون مع الشبكة الصحية في صيدا والجوار في مؤسسة الحريري، والصليب الأحمر اللبناني، لقاء مع الأجهزة الاسعافية الفاعلة ضمن نطاق صيدا والجوار.

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وتم  في خلال اللقاء الذي عقد  في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي البحث في نقاط عدة، تتعلق بـتقييم القدرات والحاجات الفردية والمشتركة الحالية للأجهزة، ومنها تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الأجهزة في المهمات الميدانية والدروس المستفادة، وتعزيز الربط بين مراكز الإيواء والأجهزة الاسعافية لنقل حالات الطوارئ الطبية الضرورية، لضمان عدم اشغال المستشفيات بالحالات التي لا تتطلب إلى ذلك.

وخلص اللقاء الى توصيات سيتم رفعها إلى محافظة لبنان الجنوبي للعمل عليها.
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