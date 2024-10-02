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لبنان

صورٌ تنتشر... ما الذي جرى لجنود العدوّ الإسرائيليّ اليوم في بلدة العديسة؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الصور التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لجنود إسرائيليين في بلدة العديسة التُقِطَت قبل 3 أيّام وليست اليوم.
 
 
وأشارت إلى أنّ جنود العدوّ خرجوا من موقع مسكاف عام بضعة أمتار قبل 3 أيّام، ووصلوا الى نقطة قوات الطوارئ في العديسة ومن ثمّ عادوا أدراجهم بسرعة. 
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أمّا بالنسبة للذي حصل اليوم، علم "لبنان 24" أنّ جنود العدوّ حاولوا الدخول مُجدّداً إلى البلدة، لكنّ عناصر "حزب الله" نصبوا كميناً لهم.
 
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أفادت عن "مقتل جنديين وجرح 18 خلال إشتباكات مع مقاتلي "حزب الله" على الحدود مع لبنان".
 
 
 
 

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