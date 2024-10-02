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لبنان

بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:38
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مصدر أمنيّ قوله، إنّ "الجيش الإسرائيليّ يُعيد تقييم عملياته البرية في لبنان في يومها الثاني".
 
 
وأضاف المصدر الأمنيّ أنّ "خطوة الجيش الإسرائيليّ تأتي بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات".
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