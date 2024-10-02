بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مصدر أمنيّ قوله، إنّ "الجيش الإسرائيليّ يُعيد تقييم عملياته البرية في لبنان في يومها الثاني".

وأضاف المصدر الأمنيّ أنّ "خطوة الجيش الإسرائيليّ تأتي بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات".