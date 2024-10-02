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لبنان

إجلاء أكثر من 200 صيني بسلام من لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:02
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية اليوم  أن حكومة بكين أجلت أكثر من 200 مواطن صيني بسلام من لبنان.
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