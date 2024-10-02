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لبنان

في ظل الظروف الإستثنائية.. مذكرة من مجلس الوزراء بشأن تأمين الحاجات الأساسية والملحة

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:59
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وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة الى الجهات الخاضعة لاحكام قانون الشراء العام في موضوع تأمين الحاجات الاساسية في ظل الظروف الاستثنائية.
 
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