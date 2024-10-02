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لبنان

المتقاعدون في وزارة الاعلام مناشدين ميقاتي: لدفع بعض المساعدات كسلفة تماشيا مع الظروف الانسانية الصعبة

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:04
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وجه المتقاعدون في وزارة الاعلام المنتسبون الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  (الذين لا يقبضون معاشا تقاعديا) نداء الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاعلام زياد المكاري، جاء فيه: "نحن  المتقاعدون في وزارة الإعلام الذين تقاعدنا بعد العام ٢٠٢٠ ولم نقبض تعويضاتنا بعد، نتيجة تدني قيمة العملة اللبنانية إلى أدنى الحدود. وبانتظار أي حل قد يتوصل إليه المعنيون مستقبلا من تسوية حول قيمة التعويضات أو الإحالة على المعاش".
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وناشدوا الرئيس ميقاتي "في ظل الظروف الضاغطة، ايجاد حل طارئ لاوضاعنا المتردية، حيث هناك من له سنتان أو أكثر ولم يقبض تعويضه حتى الان، اضافة إلى أن الرواتب توقفت، دفع بعض المساعدات كسلفة أو تحت عنوان آخر بما يتماشى مع هذه الظروف الإنسانية الصعبة".
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