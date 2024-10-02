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لبنان

إستشهاد عسكريّ في الغارة الإسرائيليّة على بلدة مشغرة

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد العسكريّ في الجيش محمد علي ماضي من بلدة ميدون، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت مشغرة.
 
 
 
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شهيد

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