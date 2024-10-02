"الحرب قد تطول"... بو صعب: لا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل

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أكد النائب إلياس بو صعب أن الحرب قد تطول، لافتاً إلى أن "النازحين بين أهلهم لكن هذا عبء كبير ولا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل".وقال بو صعب من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب: "بحثنا في كيفية التوصّل إلى قف إطلاق نار وفق المبادرة التي كانت مطروحة والتي تستند إلى تطبيق القرار 1701".وأضاف: "قدّمنا تعازينا لبرّي ونقدّمها لجمهور المقاومة وعائلة السيد حسن نصرالله وعائلة كلّ الشهداء وأصبح معروفًا أنّ الإسرائيلي لا يحسب حسابًا للمدنيين في هجماته العدائية".