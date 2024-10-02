الدفاع المدني: لا مركز لدينا في بلدة عيترون

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:



"تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعرض مركز الدفاع المدني في عيترون للعدوان الإسرائيلي، يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح ان لا مركز لديها في بلدة عيترون. لذلك اقتضى التوضيح".

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