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لبنان
كلاس طلب الى الاتحادات والجمعيات الرياضية تأجيل انتخاباتها
Lebanon 24
02-10-2024
|
06:18
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صدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس،الآتي :
"بالاستناد الى التعميم 18/1/2024 تاريخ 25/9/2024 وبسبب العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان، وما يتعرض له الوطن، وحفاظا على السلامة العامة، يطلب الى الاتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية تأجيل انتخاباتها المقررة مسبقا الى موعد لاحق يراعي الاوضاع القائمة،على ان تقوم الهيئات الادارية القائمة حاليا بالاستمرار في تسيير شؤون الاتحادات والجمعيات الى حين انجاز الانتخابات وفق الظروف التي تسمح بذلك".
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