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لبنان

مسؤول في "حزب الله" زار الضاحية الجنوبية.. إليكم ما قاله عن المعارك

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:19
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قال محمد عفيف مسؤول الإعلام في "حزب الله": "لا وجود إطلاقا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية""، لافتاً إلى أن "قصف إسرائيل لمقر قناة الصراط هو إرهاب وعدوان".
 
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وفي كلمة له من الضاحية الجنوبية لبيروت، قال عفيف: "إسرائيل تقوم بتدمير منظم ومتواصل للمباني المدنية وهذا الأمر لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على دعم المقاومة". 
 
وتابع قائلاً: "قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدوّ في العديسة ومارون الراس، وعدد القتلى في صفوف العدوّ في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبلهم". 
 
وأشار إلى أن "ما حدث في مسغاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية". 
 
وقال عفيف: "قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة والمقاومة مع العدوّ وأقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير". 
 
وأضاف: "نحن نعيش غزة لبنانية مجددا ورسالة العدوّ وأهدافه واضحة وهي سياسة تدميرية لتحريض بيئة المقاومة على المقاومة". 
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