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لبنان

الأب بعقليني: لا للخيارات المؤذية والاستسلام والخنوع

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:48
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صدر رئيس "جمعية عدل ورحمة" الأب الدكتور نجيب بعقليني، لمناسبة اليوم العالمي للاعنف:"ألا يمكن للإنسان أن يحصل على حقوقه من دون ممارسة العنف، أم عليه الاستسلام والخنوع،أم يفضل اختيار العنف؟ يعيش بعض الناس في حيرة، وأمام خيارات متعددة. هل يحقق خيار اللاعنف النتائج المرجوة لقضايا المجتمع؟ أم عليه القيام بخيارات شاذة ومؤذية؟". 
 
أضاف :"اليوم، إزاء ما نشهد في عالمنا وأمام هول الحرب على بلادنا والمنطقة، نسأل: أين هو مفهوم اللاعنف؟! كيف ومن يمارسه؟! يا للهول والكارثة. يعتمد مفهوم اللاعنف على السلام الداخلي والقدرة الذاتية المبنية على القيم الأخلاقية والإنسانية والروحية، فهو انتصار على الذات، وعلى الغضب والشر، وحتى على الشيطان.
 
وختم بعقليني :"اللاعنف سلاح يحتاج إلى إرادة صلبة ونبل وشهامة".
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