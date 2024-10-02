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لبنان

"من مسافة قصيرة".. الجيش الإسرائيلي: قتلنا عناصر من حزب الله

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان جديد له يوم الأربعاء أنّه "دمرنا 150 بنية تحتية لحزب الله عبر الغارات الجوية بجنوب لبنان".

وأشار الجيش إلى أنّه "قتلنا عناصر من حزب الله خلال اشتباكات من مسافة قصيرة"، مضيفاً "نفذنا غارات على أهداف لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان".
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وأكّد "تم إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، متابعاً "اعترضنا قذائف صاروخية من لبنان وبعضها سقط بمناطق مفتوحة". (العربية) 

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