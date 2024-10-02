"من مسافة قصيرة".. الجيش الإسرائيلي: قتلنا عناصر من حزب الله

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وأشار الجيش إلى أنّه "قتلنا عناصر من حزب الله خلال اشتباكات من مسافة قصيرة"، مضيفاً "نفذنا غارات على أهداف لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان".وأكّد "تم إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، متابعاً "اعترضنا قذائف صاروخية من لبنان وبعضها سقط بمناطق مفتوحة". (العربية)