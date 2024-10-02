خلال الساعات القليلة الماضية.. 100 صاروخ من حزب الله على إسرائيل

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أعلنت القناة 13 الإسرائيلية رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.وأكدت اندلاع حرائق بمواقع متفرقة من الشمال.كما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في مدينة صفد وبلدات في الجليل الأعلى بسبب الصواريخ.وتأتي هذه التطورت بعيد اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة، جنوب لبنان، إثر محاولة تسلل قوات إسرائيلية إلى الداخل اللبناني. (العربية)