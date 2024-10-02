العدوّ استهدفهم.. استشهاد 9 مسعفين في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه وخلال قيام مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية بمهامهم في العديسة، تعرضوا لغارة إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد ستة وجرح عدد منهم وتضرر آليتين.

وفي عيترون، تعرض مستوصف الهيئة لغارة معادية ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين على الأقل.