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لبنان

بالصور.. من هم قتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:27
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل الجنديين الإسرائيليين إيتان استر ودانيال عزام من وحدة إيغوز خلال الاشتباكات الليلة الماضية مع حزب الله في لبنان.
 
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