في حاصبيا.. إصابة عنصر في الجيش

أعلن الجيش عبر حسابه في منصة "إكس":



"أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين".

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