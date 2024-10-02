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لبنان

في حاصبيا.. إصابة عنصر في الجيش

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:43
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أعلن الجيش عبر حسابه في منصة "إكس":

"أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين".
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الجيش

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