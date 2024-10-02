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لبنان

وديع الخازن اتصل ببري وميقاتي شاكراً جهودهما لإستنباط الحلّ المناسب للأزمة

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:48
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إتصل الوزير السابق وديع الخازن برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مُعربًا عن تأييده الكامل لجهودهما الرامية: أولا لإستنباط الحلّ المناسب للأزمة السياسية وللفراغ الرئاسي، وثانيا للدفع نحو حشد التضامن الدولي لحماية سيادة لبنان ووضع حدّ للاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية"، مُثتياً على" مبادراتهما نحو رعاية النازحين والتخفيف من معاناتهم"، ومُشدّدًا على" ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتأمين الدعم اللازم لهم".
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وفي السياق، دعا الخازن إسرائيل إلى إحترام سيادة لبنان، ووقف اعتداءاتها واجرامها بحق المدنيّين وعدم إستجرار حرب بريّة خاسرة الى الجنوب اللبناني الصامد بجهود المقاومة، والرضوخ للشرعية الدولية تنفيذاً للقرارات الأممية، لا سيما القرار 1701، لضمان استقرار المنطقة ووضع حد لإنتهاكات العدو الصهيوني المستمرة".
 
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