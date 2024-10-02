استشهد في دبل الجنوبية.. قوى الأمن تنعي شهيدها المؤهل فادي سعيد

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نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهل فادي سميح سعيد، الذي استشهد بتاريخ 2-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بغارة على منزله الكائن في بلدة "دبل" الجنوبيّة.فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:الرتبة والاسم والشهرة: معاون أول فادي سميح سعيد.تاريخ الولادة ومكانها: 29-12-1988 دبل – بنت جبيل.الوضع العائلي: أعزب.دخل السلك بتاريخ 10/10/2011 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون اول.رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي – مفرزة طوارئ صيدا – مفرزة طوارئ صور – سرية المقر العام –القوى السّيّارة (السرية الأولى / فوج السيار الثاني).منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.منح التنويهات التالية:تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /1/.تنويه من قائد القوى السيارة عدد /4/.تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد /1/ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي.