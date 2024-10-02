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لبنان

استشهد في دبل الجنوبية.. قوى الأمن تنعي شهيدها المؤهل فادي سعيد

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:01
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نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهل فادي سميح سعيد، الذي استشهد بتاريخ 2-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بغارة على منزله الكائن في بلدة "دبل" الجنوبيّة.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
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الرتبة والاسم والشهرة: معاون أول فادي سميح سعيد.
تاريخ الولادة ومكانها: 29-12-1988 دبل – بنت جبيل.
الوضع العائلي: أعزب.
دخل السلك بتاريخ 10/10/2011 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون اول.
رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.
خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي – مفرزة طوارئ صيدا – مفرزة طوارئ صور – سرية المقر العام –

 القوى السّيّارة (السرية الأولى / فوج السيار الثاني).
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /1/.
تنويه من قائد القوى السيارة عدد /4/.
تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد /1/ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
 
 
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