للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب زيوت و مادة المازوت قبل جسر الدورة المسلك الشرقي، والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية.

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