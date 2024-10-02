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لبنان

للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:02
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب زيوت و مادة المازوت قبل جسر الدورة المسلك الشرقي، والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية.
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جسر الدورة

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