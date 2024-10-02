بيان لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى... هذه تفاصيله

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صدر عن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والعدوان الذي يتعرض له وطننا الحبيب لبنانيتمنى كل من وزير العدل القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود السلامة والأمان للشعب اللبناني بما في ذلك الزميلات والزملاء القضاة والمساعدين القضائيين ويعربان عن تضامنهما مع ما يتعرضون له جراء هذه الاعتداءات ،وحرصا منهما على الحفاظ على سلامة القضاة والمساعدين القضائيين ومراعاة للمصلحة العامة يطلب من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الاستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمساعدين القضائيين ،كما يطلب من السيدات والسادة القضاة في حال انعقاد جلسات المحاكمة،الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية الدقيقة الراهنة.