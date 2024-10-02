زوجة شقيق البطريرك الراعي في ذمة الله

Advertisement

غيب الموت المرحومة إلهام شكرالله الجميل زوجة نبيه يوسف الراعي شقيق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس ٣ الجاري في كنيسة مار جرجس _ حملايا.تقبل التعازي يومي الأربعاء 2 والخميس 3 الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم الجمعة 4 الجاري في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير مستيتا_ جبيل ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء.