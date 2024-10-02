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لبنان

زوجة شقيق البطريرك الراعي في ذمة الله

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:39
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غيب الموت المرحومة إلهام شكرالله الجميل زوجة نبيه يوسف الراعي شقيق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس ٣ الجاري في كنيسة مار جرجس _ حملايا.
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تقبل التعازي يومي الأربعاء 2 والخميس 3 الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم الجمعة 4 الجاري في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير مستيتا_ جبيل ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء.

لبنان

تعازي ووفيات

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