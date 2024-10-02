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لبنان

وصول طائرة مساعدات طبية كولومبية

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:42
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 وصلت  بعد ظهر اليوم  إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة عسكرية كولومبية.

وعلى متن الطائرة مساعدات طبية لمصلحة وزارة الصحة .
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