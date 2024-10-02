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لبنان

بينهم نقيب... حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:50
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كشفت مصادر إسرائيلية أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك في لبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما سقط أثناء القتال في لبنان". (سكاي نيوز)
 
 

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