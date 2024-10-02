بينهم نقيب... حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

Advertisement

كشفت مصادر إسرائيلية أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك في لبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما سقط أثناء القتال في لبنان". (سكاي نيوز)