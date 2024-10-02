"تعيش في كوكب آخر".. تصريح لافت من مراد عن المدارس الخاصة

مع حرصنا على العام الدراسي وضرورة انطلاقه في الوقت المناسب خوفاً على مستقبل الطلاب كل الطلاب، إلا أن بعض ادارات المدارس الخاصة يبدو انها تعيش في كوكب آخر ولا ترى آلام الطلاب النازحين الذين يوجد قسم كبير منهم لم يستقر في اماكن النزوح والبعض الاخر للأسف لايزال ينزح حتى تاريخه..…
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) October 2, 2024
مع حرصنا على العام الدراسي وضرورة انطلاقه في الوقت المناسب خوفاً على مستقبل الطلاب كل الطلاب، إلا أن بعض ادارات المدارس الخاصة يبدو انها تعيش في كوكب آخر ولا ترى آلام الطلاب النازحين الذين يوجد قسم كبير منهم لم يستقر في اماكن النزوح والبعض الاخر للأسف لايزال ينزح حتى تاريخه..…