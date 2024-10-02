"تعيش في كوكب آخر".. تصريح لافت من مراد عن المدارس الخاصة

مع حرصنا على العام الدراسي وضرورة انطلاقه في الوقت المناسب خوفاً على مستقبل الطلاب كل الطلاب، إلا أن بعض ادارات المدارس الخاصة يبدو انها تعيش في كوكب آخر ولا ترى آلام الطلاب النازحين الذين يوجد قسم كبير منهم لم يستقر في اماكن النزوح والبعض الاخر للأسف لايزال ينزح حتى تاريخه..… — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) October 2, 2024 Advertisement

"مع حرصنا على العام الدراسي وضرورة انطلاقه في الوقت المناسب خوفاً على مستقبل الطلاب كل الطلاب، إلا أن بعض ادارات المدارس الخاصة يبدو انها تعيش في كوكب آخر ولا ترى آلام الطلاب النازحين الذين يوجد قسم كبير منهم لم يستقر في اماكن النزوح والبعض الاخر للأسف لايزال ينزح حتى تاريخه".تابع مراد: "وعليه اي كلام من بعض المدارس الخاصة في بعض المناطق حول انطلاق العام الدراسي فيها سواء حضورياً او عن بعد والبلد يشن عليه العدو حرباً شعواء هو عدم احساس بأي مسؤولية وطنية وسنقف بوجهه في لجنة التربية والتعليم العالي النيابية".وأشار إلى أنّ "ولذلك ندعو جميع العاملين في قطاع التربية إلى التعاون مع الوزارة ومعالي وزير التربية لانهم الأحرص على مصلحة الطلاب كل الطلاب سواء في المدارس الخاصة او الرسمية مقدرين حكمة الوزارة وموضوعيتها في التعامل مع الأزمة".