"الوطني الحر": حكومة العدوّ هي التي تجهض كل المحاولات لوقف اطلاق النار

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صدر عن الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل البيان التالي:تتقدم الهيئة السياسية من حزب الله ومن جميع اللبنانيين بالعزاء باستشهاد السيد حسن نصرالله، وتعتبر ان الخسارة والحزن الكبيرين يتطلّبان منا جميعاً مزيداً من الصمود حافزاً للحفاظ على لبنان.ان جميع الوقائع تؤكّد ان حكومة العدو هي التي تجهض كل المحاولات لوقف اطلاق النار وهي لا تخفي نواياها باحتلال اراضٍ لبنانية وهذا بحدّ ذاته خطر وجودي من الضروري ان يوحّد اللبنانيين في معركة الحفاظ على السيادة الوطنية.