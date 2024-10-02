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لبنان

"أمل": سنبقى على العهد والقسم

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:47
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 أعلنت قيادة حركة "أمل" في بيان، أنها "قدمت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول الماضي شهداءها بكل فخر واعتزاز. واليوم، تزف جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المسعف حسين موسى الرز، والشهيد المسعف القائد يوسف حمدان، والشهيد المسعف عباس حمادي".
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 وتقدمت الحركة من "جمهورها واللبنانيين عموماً بأسمى مشاعر الفخر والاعتزاز لاستشهاد شهيدة الغدر الصهيوني الممرضة علياء محمد حمادة والشهيدة الرسالية البرعمة زينب المقداد".

كما زفت أفواج المقاومة اللبنانية – "أمل"، "الشهيد المجاهد كريم زين درويش، والشهيد محمد خليل تركية اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي، دفاعا عن لبنان والجنوب".

وعاهدت حركة أمل "الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".
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