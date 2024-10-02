مناشدة من أهالي مرجعيون وحاصبيا بشأن الإنترنت والاتصالات.. ما مطلبهم؟

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ناشد أهالي بلدات قضاءي مرجعيون وحاصبيا "إدارة أوجيرو وشركتي ألفا وmtc العمل على إعادة شبكة الإنترنت والاتصالات في أسرع وقت ممكن".وأشار الأهالي إلى أنهم "أصبحوا معزولين عن العالم الخارجي، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة لكي يتسنى لهم التواصل مع أهاليهم للاطمئنان إليهم في الحصار الذي فرض عليهم من قبل العدو الإسرائيلي".وتمنوا "ألا يتم التخلي عنهم وتلقى هذه المناشدة آذانا صاغية".