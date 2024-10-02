Advertisement

لبنان

مناشدة من أهالي مرجعيون وحاصبيا بشأن الإنترنت والاتصالات.. ما مطلبهم؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1255957-638634889443028614.png
Doc-P-1255957-638634889443028614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد أهالي بلدات قضاءي مرجعيون وحاصبيا "إدارة أوجيرو وشركتي ألفا وmtc العمل على إعادة شبكة الإنترنت والاتصالات في أسرع وقت ممكن".

وأشار الأهالي إلى أنهم "أصبحوا معزولين عن العالم الخارجي، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة لكي يتسنى لهم التواصل مع أهاليهم للاطمئنان إليهم في الحصار الذي فرض عليهم من قبل العدو الإسرائيلي".
Advertisement


وتمنوا "ألا يتم التخلي عنهم وتلقى هذه المناشدة آذانا صاغية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2024-10-02
14:33 | 2024-10-02
14:32 | 2024-10-02
14:18 | 2024-10-02
14:08 | 2024-10-02
14:02 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24