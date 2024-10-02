أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ "عناصر من "حزب الله" أطلقوا أعيرة نارية وصواريخ مضادة للدروع وفجروا عبوات ناسفة في الجنود الإسرائيليين".

وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "قام عصر اليوم بِتدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".