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لبنان

قبل اغتياله.. هذا ما أبلغه خامنئي لنصرالله

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:18
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كشفت مصادر إيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أرسل رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذره فيها من خطة إسرائيلية لاغتياله قبل أيام من استشهاده.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية لرويترز إن خامنئي حذر نصر الله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من اغتياله في غارة إسرائيلية، وإنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.
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وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، لرويترز إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 أيلول مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل حزب الله وتخطط لاغتياله.

وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية واغتيل معه. (الحرة) 

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