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لبنان

مجزرة جديدة.. استشهاد مواطن وزوجته وحفيدتهما في غارة على عربصاليم

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:22
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استهدف الطيران الاسرائيلي ظهر اليوم منزلا في عربصاليم- الحي التحتاني.


وتسببت الغارة باستشهاد المواطن يوسف عبدالله موسى وزوجته فاديا احمد حيدر وحفيدتهما الطفلة آلاء حسين حمود.
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