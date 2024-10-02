وزير الصحة عرض لاوضاع النازحين مع وفد من مدراء مستشفيات الجبل وراشيا

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استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، وفدا ضمّ مدراء مستشفيات الجبل وراشيا، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله.ونقل عبدالله لوزير الصحة "تحيات رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وتقديره للجهود التي بذلت وتبذل من قبل الوزارة والجسم الاستشفائي والطبي والتمريضي في لبنان في خدمة المصابين والنازحين والمقيمين، واشادته بالتنسيق الذي تمت من خلاله أعمال الطوارئ في ظل وجود اعداد كبيرة من الاصابات والجرحى".وأكد له "جهوزية مستشفيات الجبل وراشيا في دعم مساعي الحكومة وجهوده لتغطية الحاجات الصحية المتزايدة في ظل استمرار العدوان الهمجي الاسرائيلي، وأن هذا الموقف يأتي في سياق وقوف اهل الجبل ومؤسساته وجمعياته وكافة احزابه صفا واحدا في مساعدة ضيوفنا وتضميد جراح مصابينا وجرحانا، وبأن هذه الجهود والمساعي ستستمر وتتكثف وفق الحاجات ووفق ما تتطلبه الظروف".وشكر الوزير الأبيض رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "مواقفه الوطنية"، واشاد بـ"دور النظام الصحي وافراده الذين أثبتوا التزاما انسانيا ووطنيا نفتخر به، كما وضع الوزير المدراء بالخطة والتوجهات التي تعمل بها الوزارة لمواكبة الظروف المأساوية التي نمر بها، وقراره تسهيل كل ما هو متعلق بالجرحى والنازحين ورعايتهم الصحية".