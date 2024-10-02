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لبنان

بيان مهم للقرم بشأن الزيادة على "اشتراك الانترنت".. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:49
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اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في بيان اليوم، الى ان "بعض موزعي الانترنت في الاحياء يعمدون الى استغلال الواقع الذي تمرّ به البلاد، غير آبهين بظروف الناس الصعبة ولا واقعهم الاقتصادي المتردي، وجلّ ما يفكّرون به هو رفع قيمة أرباحهم من خلال فرض زيادة على الاشتراك الشهري للانترنت". 
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وأهاب القرم بمستغلي الازمة وتصرفهم غير الانساني وغير الاخلاقي وغير الوطني، داعياً المواطنين اللبنانيين الى تقديم شكوى بهذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد، ومؤكداً ان وزارة الاتصالات ستبقى متأهبة لمواكبة التطورات خدمة للمواطنين.
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