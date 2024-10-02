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لبنان

بو حبيب من أميركا: الإحتلال هو سبب المقاومة

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:06
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إنّ "الاحتلال هو سبب المقاومة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل هي التي تُصعد بوتيرة مستمرة وتستهدف المدنيين في لبنان على نطاق واسع، لا سيما بعد حادثة مجدل الشمس وصولاً الى التصعيد الخطير الذي نشهده اليوم".
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وفي كلمة له من مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن، شدّد بو حبيب على وجوب التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 باعتباره مهماً لإعادة الاستقرار، مؤكداً ضرورة "الالتزام بالقرار كاملاً من كلا الطرفين". 
وذكر بو حبيب أن "لبنان وافق على المبادرة الأميركية - الفرنسية، كما أنهُ يتمسك بها بالرغم من تنصل اسرائيل منها، بعد أن تبلغ لبنان موافقة اسرائيل عليها من الجانب الاميركي في وقت سابق".
كذلك، حذر بو حبيب من "إمتداد الصراع الى حرب إقليمية تهدد كل دول المنطقة"، وقال: "نحث على العمل مع لبنان لوقف الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليون نازح لبناني يعانون ظروفاً إنسانية صعبة ومعقدة للغاية".
 
وتابع: "نريد التعاون مع الولايات المتحدة الاميركية لوقف الحرب، لأن الاخيرة قادرة على أن تصنع فرقاً".
 
 
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