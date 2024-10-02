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لبنان

تفاصيل مثيرة من "حزب الله".. هكذا "قصف" إسرائيل في الجنوب

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:03
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أصدر حزب الله سلسلة بيانات اليوم الأربعاء، أعلن فيها عن عمليات ميدانية نفذها ضد العدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
 
وكشف حزب الله تفاصيل مثيرة عن العمليات التي نفذها وفق بياناته، من بينها تدمير 3 دبابات ميركافا.
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وفي ما يلي العمليات التي نفذها:
 
1- استهداف تجمع لقوات العدو بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد  وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.‏
2- استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية.
3- استهداف تجمع لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية 
4- تدمير 3 دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس
 
5- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية معادة حاولة التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفراده بين قتيلٍ وجريح.
6- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا قبل أن يتم إمطار الجنود بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية
7- استهداف تجمع لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏
8- إطلاق صاروخ أرض-جو على مروحية إسرائيلية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور.
9- استهداف تشحد لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.
10- استهداف قوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.

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