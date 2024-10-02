تفاصيل مثيرة من "حزب الله".. هكذا "قصف" إسرائيل في الجنوب

وكشف حزب الله تفاصيل مثيرة عن العمليات التي نفذها وفق بياناته، من بينها تدمير 3 دبابات ميركافا.

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وفي ما يلي العمليات التي نفذها:



1- استهداف تجمع لقوات العدو بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.‏

2- استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية.

3- استهداف تجمع لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية

4- تدمير 3 دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس



5- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية معادة حاولة التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفراده بين قتيلٍ وجريح.

6- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا قبل أن يتم إمطار الجنود بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية

7- استهداف تجمع لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

8- إطلاق صاروخ أرض-جو على مروحية إسرائيلية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور.

9- استهداف تشحد لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.

10- استهداف قوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.