بعد اشتباكات مع حزب الله في الجنوب.. إصابات بالجملة في صفوف إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، عن إصابة أكثر من 30 جنديًا إسرائيليًا في اشتباكات مع عناصر حزب الله جنوبي لبنان، فيما قال مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي: "استقبلنا اليوم 39 جنديًا مصابًا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية".

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كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم، عن مقتل 8 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك التي تجري في جنوب لبنان مع عناصر "الحزب".

وكان "حزب الله" أصدر سلسلة بيانات اليوم، أعلن فيها عن عمليات ميدانية نفذها ضد العدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.



وفي ما يلي العمليات الـ10 التي نفذها وفق بياناته:



1- استهداف تجمع لقوات العدو بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.‏

2- استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية.

3- استهداف تجمع لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية

4- تدمير 3 دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس



5- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية معادة حاولة التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفراده بين قتيلٍ وجريح.

6- تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا قبل أن يتم إمطار الجنود بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية

7- استهداف تجمع لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

8- إطلاق صاروخ أرض-جو على مروحية إسرائيلية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور.

9- استهداف تشحد لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.

10- استهداف قوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.