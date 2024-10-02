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لبنان

لقاء بين أمير قطر ورئيس إيران.. ماذا قيل عن لبنان؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:29
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رأى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقطر، تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
 
وقال أمير قطر في مؤتمر صحفي بعد لقائه بزشكيان: "تناولنا الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمتمثلة بالعدوان على غزة والأقصى"، لافتا إلى أن العدوان المستمر على لبنان ما زال مستمرًا ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية"، مضيفا: " التصعيد الأخير على لبنان، هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة".
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وتابع: "نؤكد مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة، وندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة، وإلى تحمل مسؤولياته وندعم أي مسعى لإنهاء التصعيد"، مؤكدا
أن حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة.
 
بدوره، قال الرئيس الإيراني: "أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء، مؤكدا أن الدور القطري مهم لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.
 
وأضاف بزشكيان: نتطلع لتعزيز العلاقات مع دولة قطر، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيز التعاون، كما نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا.
 
وعن الهجوم على إسرائيل، قال: "هي دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة، وقد طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات.
 
وحذر الرئيس الإيراني، إسرائيل قائلا: "سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا.
 
 

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