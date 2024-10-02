"متخصصة في حرب العصابات".. ما هي وحدة إيغوز التي قتل 8 من جنودها في الجنوب؟

Advertisement

تعتبر تلك الوحدة الذي يعني اسمها اختصارا لعبارة "مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق" فرقة خاصة من الكوماندوز.كما تشكل إلى جانب وحدات أخرى قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وتتبع للواء 98، الذي يشار إليه عادة باسم لواء الكوماندوز.وهي متخصصة في خوض حرب العصابات، وتنفيذ مهام استطلاع خاصة، إذ يخضع جنودها لتدريبات بدنية قاسية، وفي بيئات مختلفة مشابهة للضفة وغزة ولبنان.كانت قبل عام 2000، تعمل بشكل رئيسي في لبنان، لمكافحة تهديدات حزب الله.لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، حولت تركيزها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء أن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع تشارك في "العملية البرية المحدودة" في جنوب لبنان.فيما اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بين القوات الإسرائيلية وعناصر من وحدة الرضوان في حزب الله ببلدة العديسة ومارون الراس الحدوديتين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 4 جنود وإصابة 20، بحسب مصادر العربية.بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل أكثر من 8 جنود، في حين أظهرت بعض المقاطع المصور نقل بعض الجنود المصابين عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.يذكر أن إسرائيل كانت شنت منذ 23 أيلول الماضي غارات عنيفة على العديد من المناطق اللبنانية، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، و البقاع (شرق البلاد)، وصولا إلى الجنوب.في حين مني حزب الله بخسائر فادحة كان آخرها استشهاد أمينه العام حسن نصرالله، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه قدراته لم تنتهِ بعد على الرغم من خسائرة البشرية القاسية.(العربية)