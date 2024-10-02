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لبنان

وزير الثقافة: ليطمئن اللبنانيون لن يكون لوطنهم عن النصر محيد

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:43
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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، عبر حسابه على منصة "اكس"، مساء اليوم الاربعاء: "اليوم، طلع الفجر علينا من ثنيات الجنوب، ملقيا على المجرمين ليلًا من الموت، على أيدي المقاومين الأبطال الميامين المتربصين بهم عند الحدود. فليطمئن اللبنانيون: إن وطنهم الذي تحميه مثل هذه العزائم المؤمنة لن يكون له عن النصر محيد. حي على ‎المقاومة، لبنان مقبرة العدو، جنوب الله".
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