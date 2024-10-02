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لبنان

"سنضرب بدقة وقوة".. هاليفي يعلّق على الرد الإيراني!

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:53
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صرح رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على أن يصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع.

وقال هاليفي: "إيران أطلقت أمس أكثر من 200 صاروخ وسوف نرد على هذا الهجوم، لدينا القدرة على أن نصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع".
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وادعى رئيس الأركان الإسرائيلي أن "إيران هاجمت مناطق مدنية وعرضت حياة العديد من المدنيين للخطر. بفضل السلوك المدني السليم والدفاعات الجيدة، كان الضرر قليل نسبيًا. سنرد، نعرف كيف نحدد أهدافًا مهمة، وسنضرب بدقة وقوة".

وتابع: "وصلت إلى قاعدة تل نوف التابعة لسلاح الجو. القاعدة تعمل بشكل كامل ولم تتوقف لحظة، وتواصل تنفيذ الهجمات في كل مكان يتطلب ذلك".

وأضاف قائلا: "لدينا القدرة على الوصول والضرب في أي نقطة في الشرق الأوسط، ومن لم يفهم ذلك من أعدائنا حتى الآن، سيفهم قريبا".

وتابع "يقاتل الجيش الإسرائيلي ويشن هجمات على جميع الجبهات. سيحتفل جنود الجيش الإسرائيلي بالعيد (رأس السنة العبرية) في غزة، لبنان، يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلى جميع الحدود، مع قوات معززة وحالة تأهب قصوى".

وضاف "نحن نحارب، ونعلم أن العيد لن يكتمل دون عودة الرهائن. نحن ملتزمون بالاستمرار في بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم".

وفي ختام حديثه، قال: "نحن نشعر بالألم لفقدان الجنود الذين سقطوا، وأود من هنا أن أحتضن عائلاتهم والمصابين الذين يدفعون الثمن الباهظ لهذه الحرب. نأمل أن تكون السنة القادمة أفضل بكثير من السابقة". (روسيا اليوم)

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