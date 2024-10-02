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لبنان

بري عرض آخر التطورات مع مسؤول العلاقات الدولية في مكتب الخامنئي

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:30
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء في عين التينة مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي، الدكتور الشيخ محسن قمي ومساعده رحمة الله روحي، في حضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان توفيق صمدي والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.
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خلال اللقاء، جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.
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