تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟

أثيرت تساؤلات عن مصير "أبو علي جواد"، المرافق الشخصيّ للأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، إذ أن الحزب لم يُحدد حتى الآن ما إذا كان قد نجا أو استشهد إبان الضربة التي أدت إلى اغتيال نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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اللافت هو أن الحزب نعى عدداً من الأشخاص الذين كانوا إلى جانب نصرالله بينما لم يُصدر بيان نعي بـ"أبو علي"، علماً أن مسؤول أمن نصرالله إبراهيم جزيني قضى إبان عملية الاغتيال وقد شيعه الحزب قبل يومين.