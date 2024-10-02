Advertisement

لبنان

تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-10-2024 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1256081-638634982319956386.jpg
Doc-P-1256081-638634982319956386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثيرت تساؤلات عن مصير "أبو علي جواد"، المرافق الشخصيّ للأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، إذ أن الحزب لم يُحدد حتى الآن ما إذا كان قد نجا أو استشهد إبان الضربة التي أدت إلى اغتيال نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
اللافت هو أن الحزب نعى عدداً من الأشخاص الذين كانوا إلى جانب نصرالله بينما لم يُصدر بيان نعي بـ"أبو علي"، علماً أن مسؤول أمن نصرالله إبراهيم جزيني قضى إبان عملية الاغتيال وقد شيعه الحزب قبل يومين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2024-10-02
16:22 | 2024-10-02
16:17 | 2024-10-02
16:07 | 2024-10-02
16:01 | 2024-10-02
16:00 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24